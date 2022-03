Pour Daniel Goa, de l’UC, "nous ne discuterons pas d’un référendum de projet"

Inscrit entre le troisième référendum déserté par les forces indépendantistes et un congrès annuel du mouvement grandement stratégique, le comité directeur de l’Union calédonienne doit préciser, ce samedi à Bourail, les lignes directrices. Certes, "le parti est agité en ce moment, comme toujours, lors de grands moments lorsque le pays s’apprête à changer de modèle de société" a admis le président Daniel Goa, à l’ouverture de la réunion à Téné, qui a très tôt rappelé deux notions chères. Tout d’abord, "l’accession à la pleine et entière souveraineté". Ensuite, "changer, ajuster, transformer ou modifier le corps électoral, donc toucher au contour du peuple calédonien serait une très grave erreur politique et chacun devra assumer les conséquences et les responsabilités" a affirmé le président de l’UC. "Nous ne céderons pas aux exigences de 41 000 Français venus s’installer en toute connaissance de cause".

Une demande

Avant de signaler les acquis de l’accord de Nouméa "intangibles" – "corps électoral citoyen", "maintien du processus de décolonisation" ou encore "transfert des compétences régaliennes et de l’article 27" -, Daniel Goa a exprimé une demande aux militants : "Les structures de l’Union calédonienne doivent définir une stratégie pour prendre une part active à la phase de transition pour mener le pays à la pleine souveraineté". Autrement dit, "nous ne discuterons pas d’un référendum de projet" prévu au plus tard le 30 juin 2023 par l’État pour l’approbation des nouvelles institutions calédoniennes après la série des référendums d'autodétermination, "nous nous préparons à un référendum de souveraineté et d’émancipation".

Oui aux élections législatives

L’UC ne reconnaît pas une nouvelle fois la valeur du troisième et dernier scrutin référendaire du 12 décembre 2021, et poursuit sa revendication politique. Le gouvernement de Paris en prend pour son grade, dans le discours. D’ailleurs, selon Daniel Goa, "pour poursuivre cette stratégie de conquête institutionnelle, nous irons très certainement aux législatives, car il y va de notre représentativité au niveau national, qui est cruciale pour défendre notre revendication au plus haut niveau dans la période de transition souveraine qui s’annonce". Le patron de l’Union calédonienne n’a pas hésité à établir un parallèle avec l’actuel conflit en Europe de l’Est. "Nous aussi, nous rentrerons en résistance comme le peuple ukrainien, et nous nous libérerons".