Présidentielle : Philippe Gomès condamne la non-consigne de vote émise par Thierry Santa et Virginie Ruffenach

"Santa et Ruffenach : toute honte bue". Les mots de Philippe Gomès sont lourds. "La défaite est sévère pour Les Républicains" ajoute le député. "Mais, il faut reconnaître que, dans cette épreuve, Valérie Pécresse a fait preuve d’une grande dignité : " Malgré les profondes divergences que j’ai martelées tout au long de la campagne, je voterai, en conscience, pour Emmanuel Macron, pour empêcher l’arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait ", a-t-elle affirmé au soir du premier tour. On ne peut pas en dire autant de ses représentants locaux – Thierry Santa et Virginie Ruffenach – qui ont décidé, eux " de ne pas donner de consignes de vote "… les yeux rivés sur les élections législatives et l’électorat calédonien du Front national. Oui, Valérie, tu dis vrai, Marine Le Pen ce serait un " chaos " pour la France mais aussi, pour notre pays, à un moment charnière de notre histoire".

"Sursaut républicain"

Philippe Gomès remercie, dans son courrier, la représentante et candidate malheureuse LR ainsi que "ceux à droite et au centre comme Jean-François Copé, Rachida Dati, Damien Abad, Christian Estrosi, Renaud Muselier, Hubert Falco, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Dominique Bussereau, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Louis Borloo, et beaucoup d’autres de participer au sursaut républicain dont la France a besoin. Et auquel, je n’en doute pas, Nicolas Sarkozy, sans ambiguïté aucune, apportera prochainement sa voix".