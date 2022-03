À 44 ans, la fille du sénateur Pierre Frogier a décidé de se lancer dans la course pour les législatives. Vaea Frogier annonce axer sa campagne autour " de deux grands axes : la dualité du statut des personnes en Nouvelle-Calédonie et la commune et la province, collectivités fondatrices du nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie."