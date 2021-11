Dynamique autochtone dénonce "l’échec de l’État français, l’échec du FLNKS et l’échec des loyalistes"

Le 12 décembre n’est qu’un "référendum de forme, de procédure" qui ne serait réglé "les attentes du peuple calédonien". Dans un nouveau communiqué, daté du 24 novembre, Dynamique autochtone revient sur le maintien de la troisième consultation. Le mouvement politique de Maré tacle un peu tout le monde.

Il souligne "l’échec de l’État français, l’échec du FLNKS et l’échec des loyalistes". Et constate l’échec "de la gestion de l’accord de Nouméa et de son application".

Binaire

Selon Dynamique autochtone, la décision de maintenir la troisième consultation révèle la "fausse neutralité de l’État". Le parti regrette "la logique entretenue par deux blocs loyalistes et indépendantistes". Il pointe du doigt autant le FLNKS qui "n’a pas su convaincre la majorité du peuple calédonien" que "la gestion politico-économique des loyalistes qui n’a pas résorbé les inégalités sociales".