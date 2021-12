Le Palika s’adresse à la jeunesse de Nouvelle-Calédonie

Entre le Oui et le Non, le Palika invite la "jeunesse de Kanaky-Nouvelle-Calédonie" à choisir la non-participation. Dans un communiqué du 6 décembre, le conseil national des jeunes du Palika appelle les jeunes électeurs à ne pas voter le 12 décembre à la troisième consultation sur l’avenir institutionnel du pays.

Après avoir rappelé son opposition au maintien dans la matinée, le Palika s’adresse directement à la jeunesse. "Les manœuvres de l’État français et de la droite locale conduisent notre jeunesse dans l’impasse", estime le conseil national des jeunes du parti politique, qui réclame "une vraie consultation".

"Dans le calme"

Le conseil national des jeunes du Palika invite les "jeunes de Kanany-Nouvelle-Calédonie" à poursuivre "le combat pour la dignité et la justice dans le calme et l’apaisement". Il appelle "ses militants, sympathisants et l’ensemble de la jeunesse" à ne pas céder "aux attaques et aux provocations".