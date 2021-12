Les indépendantistes "ne reconnaissent pas la légitimité et la validité" du scrutin

Le Comité stratégique indépendantiste de non-participation (CSINP), qui regroupe le FLNKS, le Parti travailliste, le MNSK, la DUS, l'USTKE, la CNTP et le FLS, indique dans un communiqué ne pas reconnaître "la légitimité et la validité de ce scrutin qui leur a été confisqué. Ce référendum n'est pas conforme à l'esprit et à la lettre de l'accord de Nouméa, processus de décolonisation ni aux résolutions de l'ONU qui a inscrit la Calédonie sur la liste des pays à décoloniser."

Si le mouvement se félicite du "comportement exemplaire de notre jeunesse" et que ses militants aient massivement respecté la consigne d'abstention, il estime "ne plus être engagé" dans les discussions qui sont censées s'ouvrir avec le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu : "aucune de nos structures ne rencontrera le ministre des Outre-mer actuellement en visite. Nous attendons le renouvellement du gouvernement français pour engager de véritables discussions sur l'accession du pays à sa pleine souveraineté".