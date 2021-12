Référendum : 6 chiffres à retenir de la troisième consultation

96,49 % de Non

Le camp du Non a remporté une victoire écrasante dimanche lors du référendum d’autodétermination avec 96,49 % des voix, contre seulement 3,51 % pour les partisans du Oui, soit seulement 2755 bulletins exprimés, selon les résultats définitifs communiqués par le Haut-Commissariat.

Lors des deux premiers référendums, l'écart entre le Non et le Oui était bien plus. Le Oui avait ainsi récolté 43,33% des suffrages exprimés en 2018, avant de progressé à 46,74% en 2020.

100 % de Non à Poya Sud

Si de très nombreuses communes ont largement dépassé les 90 % en faveur du Non, seule Poya Sud, situé en province Sud contrairement à Poya Nord, a voté à l’unanimité. Sur l’intégralité d’une commune, Ouégoa détient le record (97,98 %), suivie par Boulouparis (97,77 %), Nouméa (97,6 %), Bourail (97,1 %).

0 commune ont voté Oui

Alors que les indépendantistes ont boudé ce troisième référendum, aucune commune, même sur la Côte Est, véritable bastion du camp indépendantiste habituellement, aucune commune n’a voté majoritairement en faveur du Oui. Sur l’ensemble des communes du territoire, le Non dépasse les 60 % des suffrages exprimés.

Le plus haut score du Oui est enregistré à Hienghène (39,23 %), devant Canala (36,36 %) et Bélep (33,33 %).

43,90 % de participation

C’était l’une des grandes interrogations de ce troisième référendum alors que les indépendantistes avaient appelé à la non-participation. Ils ont été entendus : le taux de participation s’est effondré à 43,90 %, ce qui représente 80 938 votants.

Les loyalistes, qui craignaient une démobilisation de leurs partisans, faute d’enjeux, ont réussi à réunir 75 762 voix, contre 81 501 voix lors du référendum de 2020.

85,74 % de participation à Farino

La petite commune de Farino est de loin celle qui a le plus voté lors de ce référendum, avec 85,74 % des électeurs qui se sont déplacés. A Nouméa, deuxième de ce classement, 64,13 % des votants se sont déplacés dans un bureau.

0,6 % de participation à Bélep

A l’inverse, l’île de Bélep est la commune où ça à le moins voté, avec seulement 0,6 % de participation. Les communes de la côte Est, Hienghène (1,25 %) et Canala (1,37 %) suivent de près. A Maré (3,69 %), l’appel à la non-participation a également été largement entendu.