Référendum : l’UC remercie les électeurs qui n’ont pas voté

L’Union calédonienne (UC) tire un bilan de la troisième et dernière consultation d’autodétermination sur l’avenir du pays organisée le 12 décembre.

Le parti indépendantiste "remercie les militants du mouvement et salue le comportement des électeurs indépendantistes qui ont suivi scrupuleusement les consignes de non-participation et de respect des opérations de vote".

"Prévisions déjouées"

Le mouvement indépendantiste s’est réuni à Saint-Louis, au Mont-Dore, jeudi 23 décembre pour discuter du 12 décembre. "Toutes les prévisions de résultats ont été déjouées, estime-t-il dans son communiqué. On prédisait une forte progression du Non. On prédisait que les consignes de non-participation du FLNKS ne seraient pas suivies et le taux de participation a plafonné à 43,87 % le 12 décembre."

Selon l’UC, ce référendum "restera donc dans l’histoire du pays, comme un échec politique" de l’État. Le parti politique prévient qu’après le 12 plus rien ne pourra "se faire et ne se fera sans les indépendantistes" en Nouvelle-Calédonie.