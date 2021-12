Référendum : le Non l’emporte partout et largement

Le référendum du 12 décembre est le dernier des trois consultations d’autodétermination de Nouvelle-Calédonie. Les 184 300 électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale devaient décider si oui ou non le Caillou reste dans la République française.

Les résultats de toutes les communes sont tombés. Le Oui a obtenu 3,51 % des voix. Le Non l'a emporté largement, sans conteste, sur les trente-trois communes de Nouvelle-Calédonie. Il obtient 96,49 % des voix, soit 75 762 électeurs. Pour mémoire, le Non avait obtenu 53,36 % des voix en 2020.

Suivez le scrutin en direct

[22h55] Ce direct est terminé. Merci de l’avoir suivi. Le président de la République, Emmanuel Macron, doit prendre la parole dans quelques minutes maintenant.

Le taux de participation ne dépasse pas la barre des 50 %. Il est de 43,90 %, soit 40 points de moins qu’en 2020.

En province Sud, la participation est plus élevée que dans les Îles ou dans le Nord. Le taux de participation est de 60,56 %. LE Non l'a emporté avec 96,92 % des voix (68 664 électeurs).

En province Nord, la participation est d’à peine 16 %. Le Non a gagné avec 93,47 % des voix.

[22h45] Les derniers résultats sont là. À Hienghène, la participation est de seulement 1,17 %. Le Non l’emporte avec 14 voix (60,87 %). Le Oui obtient 9 voix (39,13 %).

À Ponérihouen, la participation est de 6,02 %. Le Non gagne avec 138 voix (90,20 %) contre 15 (9,80 %) pour le Oui.

À Nouméa, la participation est beaucoup plus forte (64,16 %). Le Oui obtient 2,42 % des votes (800 voix) et le Non 97,58 (32 326 voix).

[22h12] À Voh, le taux de participation est de 23,67 %. 505 électeurs ont voté pour le Non (94,92 %) et 27 pour le Oui (5,08 %).

[22h08] La province des Îles est la première des trois collectivités à dévoiler les résultats complets. Sans surprise, le Non l’emporte avec 85,61 % des voix (803). La participation ne dépasse pas la barre des 5 %. Il est de 4,84 %.

[22h07] Plus que quatre communes. À Poubéo, sur les trente-quatre votants : un nul, 7 pour le Oui et 26 pour le Non. Le Non l’emporte avec une participation de 1,42 %.

[22h02] Il ne reste plus que cinq communes : Nouméa, Voh, Hienghène, Ponérihouen et Pouébo. Si l’on regarde les premiers résultats tombés, le Non l’emporte partout, sans exception, autant sur la Grande Terre que dans les Îles.

[21h49] Ouvéa confirme la tendance dans les Loyauté. La participation est très baisse et le Non l’emporte largement avec 87,62 % des voix et seulement 184 électeurs. Le Oui obtient 12,38 %.

Le taux de participation est encore plus bas à Maré. 81,42 % des électeurs ont voté pour le Non. Le Oui a obtenu 18,58 % des voix.



[21h37] Les résultats ne sont pas encore connus dans sept communes. À Boulouparis, le Non l’a emporté avec 1 711 voix (97,77 %) face au Oui avec 39 voix (2,2 %).

[21h30] Au Mont-Dore, le Non gagne avec 96,12 % des voix (10 495 électeurs) face au Oui qui obtient 3,88 % (424). L’abstention est plus basse que dans beaucoup d’autres communes, mais reste plus élevée qu’en 2020. Le taux d’abstention est de 37,89 %.

[21h18] Kaala-Gomen affiche un taux de participation de 17,42 %. 14 électeurs (4,86 %) ont voté pour le Oui. 274 pour le Non (95,14 %).

À Dumbéa, le Non l’emporte avec 96,90 % des voix face à 3,10 % pour le Oui. 11 616 électeurs se sont exprimés sur les 18 649 inscrits.

[21h00] Poindimié laisse le Non s’imposer avec 89,70 % des voix (418 électeurs). Oui obtient 10,30 % (48 électeurs). C’est la participation qui reste très basse encore une fois. 490 électeurs ont voté sur la commune qui en compte 4 191.

[20h41] Le Non gagne à Koné avec 92,30 % des voix (1 115 électeurs). Le Oui obtient 7,62 % (92 électeurs). La participation reste faible avec 28,04 % des électeurs inscrits qui se sont déplacés dans un des douze bureaux de vote.

Ouégoa affiche un écart énorme avec une participation de 23,17 %. 10 électeurs ont voté pour le Oui (2,02 %) et 486 pour le Non. (97,98 %).

[20h37] À Païta, le Non l’emporte à 96,55 % (7 367 votants) face au Oui à 3,45 % (263).

[20h23] La Foa laisse une nouvelle fois le Non gagner. 1 774 électeurs ont voté pour le Non. 86 ont choisi le Oui. Le taux de participation est de 64 %.

Dans les Îles, le Non l’emporte à Ouvéa avec 5,09 % de participation. 184 électeurs ont voté pour le Non. 26 pour le Oui.

[20h16] À Houaïlou, le taux de participation atteint 6,98 %. Le Non obtient 195 voix et le Oui 43. 259 électeurs se sont déplacés dans la commune.

Le Non l’emporte aussi à Bourail avec 97,15 % des suffrages (2 382 suffrages). Le Oui obtient 70 voix.

L’écart entre le Oui et le Non est aussi impressionnant à Farino avec un taux de participation très haut. 85,7 % des électeurs se sont exprimés. 473 (95,4 %) ont voté pour le Non. 23 (4,6 %) pour le Oui.

[20h09] À Poya Sud, le taux de participation est l’un des plus hauts du Caillou. 86,80 % des électeurs ont voté : 0 pour le Oui et 171 pour le Non. Soit 100 % des suffrages exprimés pour le Non.

Les résultats globaux de Poya (les bureaux de Poya Sud et Poya Nord) laissent le Non gagnant avec 713 voix. Le Oui obtient 35 voix.



[19h54] Les résultats continuent de tomber dans les différentes communes. À Kouaoua, 20,51 % des électeurs se sont exprimés. Le Non gagne avec 194 voix. Le Oui obtient 34 voix.

Le taux de participation est de 9,02 % à Thio. Le Oui obtient 17 voix et le Non 177 voix.

[19h44] Poum affiche un taux de participation de 7,58 %. Les premiers résultats donnent le Non gagnant avec 102 votes. Quatre personnes se sont exprimées pour le Oui.

[19h38] Les résultats sont dévoilés les uns après les autres. À Kouaoua, le Non obtient 117 voix et le Oui 32. Le taux de participation est de 27,78 %.

Dans le Grand Sud, le taux de participation est encore plus bas. Yaté enregistre 5,68 % de participation. 20 personnes ont voté pour le Oui. 76 pour le Non qui obtient 79,17 % des suffrages exprimés.

À l’Île des Pins, 23,31 % des électeurs ont fait le déplacement. Le Oui a obtenu 55 voix et le Non 340.

[19h34] À Koumac, plus de la moitié des électeurs se sont déplacés. Le taux de participation est de 53,13 %. Le Non l’emporte largement avec 1 406 électeurs. 37 personnes ont voté pour le Oui.

[18h29] Touho affiche aussi un taux de participation dérisoire. 9,78 % des électeurs ont voté. Le Oui obtient 9 voix. Le Non l’emporte avec 176.

Les résultats de Moindou sont tombés. 418 personnes ont voté sur les 794 inscrits : 378 pour le Non et 25 pour le Oui.

[19h23] Premier résultat dans les Îles. À Maré, 4 % des électeurs ont voté. 134 ont voté pour le Non. 42 pour le Oui.

Sur la Grande Terre, Pouembout affiche un taux de participation de 47,38 %. C’est le Non qui l’emporte avec 671 voix. Le Oui n’obtient que 38 votes.

[19h22] À Nouméa, 64,31 % des 52 810 électeurs inscrits sur la capitale ont voté. Ils étaient 84,7 % en 2020. Les premiers résultats vont tomber en Brousse.





[19h10] Les bureaux de vote de Nouméa viennent de fermer. Le dépouillement a commencé dans les trois bureaux de la mairie. Le taux de participation devrait bientôt être dévoilé.

[19h07] Le dépouillement terminé à Canala, les assesseurs font un geste pour les observateurs venus surveiller la sérénité du scrutin.





[19h04] À Farino, le Non l’emporte avec 95,4 % des voix. 473 électeurs ont voté pour le Non et 23 pour le Oui. Au total, 511 habitants se sont déplacés.

[19h01] Le dépouillement commence à Moindou. Et de l’autre côté, à Canala, les premiers résultats, non définitifs, sont connus.

16 électeurs se sont exprimés pour le Oui. 28 pour le Non. Le taux de participation est de 1,37 %. Seulement 49 électeurs sont venus voter, dimanche 12 décembre dans les sept bureaux de vote de Canala.

[18h49] Alors que les résultats commencent à tomber dans les plus petites communes, la magie de Noël n’est jamais très loin. À Poya, les guirlandes éclairent les assesseurs en train de dépouiller les bulletins.





[18h38] Le taux de participation est vraiment bas à Bélep. Il est de 0,6 %. Six personnes se sont déplacées. Deux ont voté Oui et quatre Non. Le Non l’a emporté après deux victoires du Oui en 2018 et 2020.

À l’Arène du Sud, le bureau centralisateur de Païta, le dépouillement a commencé. À la fermeture des bureaux de vote, 62,05 % des électeurs de la commune s’étaient rendus aux urnes.

[18h34] Sur les 518 inscrits, 85 personnes ont fait le déplacement à Sarraméa. Le taux de participation est donc de 16,4 %. Le Non l’emporte avec 70 voix. Le Oui n’obtient que 8 voix.

Prisca Holero, le maire de Sarraméa s’y attendait : "Le mot d’ordre a été entendu et respecté. Si l’on compare au dernier référendum, il y avait eu 93,5 % de votants, pour 373 Oui".

[18h31] La crise sanitaire s’invite d’une autre manière qu’avec des protocoles le 12 décembre. Le premier bulletin nul sort de l’urne à Dumbéa. Un message original est inscrit dessus : "Non.. à l’obligation vaccinale".





[18h20] Les taux de participation sont assez bas dans certaines communes. À 18 heures, heure de fermeture des bureaux, Koné enregistrait 28,2 % de participation. À l’inverse, Farino affichait un taux de participation de 85,7 %.

Le dépouillement vient commencer au Mont-Dore. Le taux de participation est de 62,14 %, vingt points moins qu’en 2020. Du côté de Dumbéa aussi, le dépouillement a commencé à l’hôtel de ville.





[18h13] À Canala, le décompte est assez rapide. La consigne des indépendantistes de non-participation semble avoir été suivie par les électeurs. Seulement neuf bulletins ont été enregistrés à la mairie. Parmi les votes, quelques Oui quand même.





[18h10] En Brousse, les dépouillements ne tardent pas. Aussitôt les bureaux de vote fermés, les assesseurs se sont lancés dans le dépouillement des bulletins à la mairie de Koumac, à Poya ou encore à La Foa.





[18 heures] Bonjour et bienvenue sur ce direct pour suivre minute par minute les premiers résultats du référendum. Suivez cette soirée sur le site internet des Nouvelles Calédoniennes.