Référendum : un taux de participation en forte baisse à midi

Une participation très loin des deux premiers référendum. Sans surprise, alors que les indépendantistes ont appelé à la non-participation, seulement 27,75% des électeurs se sont déplacés dans les bureaux de vote à la mi-journée.

>> A LIRE AUSSI : Suivez le 3e référendum en direct, minute par minute, sur notre site lnc.nc

Dans le détail, voici les taux de participation dans différentes communes :

- À Nouméa, la participation est de 34,21 % à 11h

- A Lifou, la participation est de 2,3% à 11h (avec les bureaux délocalisés)

- À Dumbéa, la participation est de 42,5 % à 12h

- À Païta, la participation est de 44,42 % à 12h

- À Pouembout, la participation est de 36% à 12h

- À Koné, la participation est de 16% à 12h

- Au Mont-Dore, la participation est de 44,18 % (contre 54,89% en 2020)

- À Moindou, la participation est de 41,94 %

Près de 50% à la mi-journée en 2020

Lors de la première consultation, la participation à la mi-journée s'établissait à 41,81%, et elle était de 49,40% en 2020.

Les 307 bureaux de vote ont ouvert dimanche à 7 heures pour ce troisième référendum d'autodétermination, après ceux du 4 octobre 2020 et du 4 novembre 2018, qui ont vu le Non à l'indépendance l'emporter à 56,7%, et 53,3%.

>> A LIRE AUSSI : Retour sur les deux premières consultations d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie