Un collectif et une pétition contre les clips de campagne des Voix du Non

Un collectif d’électeurs a lancé une pétition en ligne et déposé un recours au Conseil d’État contre les clips de campagne des Voix du Non pour la troisième consultation du 12 décembre. "Nous nous insurgeons contre ces vidéos qui ont pour unique but de mettre en scène une image dégradante et infantilisante des populations océaniennes et notamment kanak", déplore le collectif qui se revendique de "diverses ethnies".

Les dessins animés mettent en scène plusieurs personnages qui expliquent pourquoi il faut voter le 12. "Nous souhaitons exprimer notre indignation face à la manière dont les populations océaniennes sont humiliées et déshonorées au travers de leur expression, leur vulgarité, et leur comportement qui tendent à faire passer les gens de ce pays pour des individus sauvages et ignares", regrette le collectif d’électeurs.

Pas sa place

Pour l’instant, lundi 6 décembre au matin, la pétition en ligne a rassemblé 212 signataires. Elle demande le retrait du dessin animé diffusé sur la chaîne publique pendant la campagne référendaire.

Les initiateurs de la pétition dénoncent la "banalisation du racisme", "sous couvert d’un humour paternaliste et condescendant". Ils estiment que le clip n’a "aucune place dans cette campagne référendaire avec un enjeu aussi important pour l’avenir de notre pays."