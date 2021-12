La Nouvelle-Calédonie s’invite dans les discours de Jean-Luc Mélenchon et d’Éric Zemmour

La campagne référendaire n’est pas terminée que la Nouvelle-Calédonie rentre dans une autre campagne : la présidentielle. Les candidats ou les prétendants à la présidence de la République française n’oublient pas d’évoquer le Caillou et la troisième consultation du 12 décembre dans leurs discours.

Après Valérie Pécresse (Les Républicains), Jean-Luc Mélenchon (France insoumise) et Éric Zemmour (Reconquête) se sont attardés sur le dossier calédonien.

Dégel et report

Dans un article publié sur son blog, Jean-Luc Mélenchon a réclamé le report du référendum. "Il n’est pas trop tard, estime-t-il. Leur argument [des indépendantistes, NDLR] est sérieux et respectable : le respect des devoirs coutumiers du deuil en période de pandémie." Le candidat-député demande à l’État de reporter la consultation, lors du conseil des ministres du 8 décembre. Au risque de "recréer les conditions du conflit actuellement apaisé" et de mettre en danger le processus de paix, selon Jean-Luc Mélenchon.

De son côté, Éric Zemmour a dédié une vidéo de onze minutes à la Nouvelle-Calédonie. Il évoque le dégel du corps électoral et la position stratégie du territoire dans le Pacifique. "La France a une chance unique de comprendre un territoire aussi beau et attachant que le vôtre, déclare-t-il. Et vous aussi, vous avez la chance unique d’être Français dans cette région du monde aussi contestée." Le candidat d’extrême droite se place en faveur du Non.