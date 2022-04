[VIDÉO] Après deux fêtes de Pâques confinées, les catholiques se retrouvent pour prier ensemble

Trois ans que les chrétiens calédoniens n’avaient pas pu célébrer Pâques tous ensemble à cause de la Covid-19. Samedi soir, de nombreux catholiques ont assisté à la veillée pascale organisée à l’église du Vœu de Nouméa. Et leur joie était palpable. Découvrez notre reportage vidéo.

Par ailleurs, à la veille de la plus importante fête chrétienne, Les Nouvelles calédoniennes ont interrogé Mgr Michel Calvet. L'archevêque de Nouméa aborde également l'état d'esprit dans lequel la communauté se trouve et évoque le positionnement des chrétiens dans l'actualité nationale et internationale.