Grève générale à l’USTKE

Comme annoncé, l’USTKE s’est mobilisé ce vendredi dans le cadre d’un appel à la grève générale. Le syndicat annonce des perturbations dans des commerces, le réseau de transport Taneo à Nouméa ou encore certaines crèches.

Environ 500 personnes, selon l’USTKE, étaient réunies en milieu de matinée devant le Medef et la CPME-NC à Nouméa.

Elles dénoncent des accords de branche "au point mort" depuis "de nombreuses années dans certains secteurs".

"On n’occulte pas le fait que le Covid accentue la crise économique mondiale", explique Bress-Nell Porcheron, secrétaire de la branche commerce et divers. "Mais on estime que le patronat doit être davantage reconnaissant envers les petites gens qui ont permis de maintenir leurs chiffres d’affaires durant cette période."

Pouvoir d’achat en baisse

Les représentants des employeurs ont proposé des clauses de revoyure à l’USTKE, renvoyant les négociations à plus tard.

Le syndicat s’inquiète de l’accroissement des inégalités et de la "perte constante de pouvoir d’achat" des employés les plus modestes.

"Ces négociations annuelles sont aussi importantes pour les personnes qui travaillent seules, pour la femme de ménage qui n’est pas représentée par une organisation syndicale par exemple", ajoute Bress-Nell Porcheron.