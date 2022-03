Rassemblement pour le climat vendredi devant le gouvernement

L'association environnementale EPLP relaie sur le Caillou la manifestation Youth for Climate et "encourage l'engagement des jeunes Calédoniens pour la sauvegarde du climat et appelle tous les citoyens de tous âges" à participer à une manifestation le vendredi 25 mars, de 9h30 à 11h30, devant le gouvernement, Baie de la Moselle.

Au cours de ce rassemblement qui entend dénoncer "l'inaction climatique et les projets climaticides", un cahier de doléances sera remis aux autorités.