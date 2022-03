Grand Nouméa : le col de Katiramona rouvre vendredi

Les pluies diluviennes du début d’année n’ont pas retardé les travaux du col de Katiramona entre Païta et Dumbéa.

Le chantier, qui a duré quatre mois, est terminé. La route devrait rouvrir vendredi 18 mars. Elle était fermée depuis février 2021, à la suite d’un éboulement survenu quelques jours après le passage de la dépression Lucas.

954 millions

Le montant total des travaux s’élève à 954 millions de francs. L’axe a été dégagé des plus de 100 000 m3 de terre et de gravats qui le recouvraient. Les talus ont été sécurisés et confortés.

Une cérémonie officielle sera organisée vendredi 18 mars, à 7h30, sur le site du chantier. Louis Mapou, le président du gouvernement, et Patrice Faure, le haut-commissaire de la République, seront présents avec les maires de Dumbéa et Païta.