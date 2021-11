Katiramona : une réouverture de la RT1 envisagée en mars 2022

Cette fois c’est sûr : les travaux de déblaiement de la RT1, au col de Katiramona, vont débuter. Le gouvernement l’a annoncé ce mercredi, lors d’une conférence de presse. Dès lundi 22 novembre, les ouvriers seront sur site. Le chantier devrait durer quatre mois, si les conditions météorologiques sont favorables, menant à une réouverture de la route "courant mars 2022" a indiqué Georges Selefen, à la tête de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT). Dans un premier temps, les travaux consisteront à sécuriser le site et à réaliser des pistes et des plateformes pour permettre le déblaiement.

Pour rappel, la route territoriale est fermée depuis huit mois, après un éboulement survenu le 6 février en raison des fortes pluies. Si des travaux avaient été annoncés dès mars, la situation s’était finalement engluée dans un combat juridique entre les trois parties concernées, le gouvernement, la mairie de Païta et le propriétaire du foncier effondré, l’entreprise Meanouer. Pendant ce temps, près de 300 familles étaient séparées du reste de leur commune par quelque 100 000 m3 de gravats. Une solution a finalement été trouvée la semaine dernière, après une étude jugeant l’activité de la carrière, propriété de l’entreprise Meanouer, en partie responsable de l’éboulement.