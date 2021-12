[Gros plan] Noël : cadeaux de dernière minute : pensez local !

l ne reste plus que quelques heures pour dénicher les derniers cadeaux à mettre sous le sapin. Pour ceux qui n’ont pas encore tout trouvé, voici quelques recommandations de produits 100 % locaux, pour les petits et grands budgets, à Nouméa et en Brousse.

Faits divers : féminicide, un passage à l’acte et de multiples questions

Les raisons du passage à l’acte sont encore floues après le meurtre d’une jeune femme à Bangou, tuée par son compagnon.

Palika : "L’objectif d’accession du pays à la pleine souveraineté demeure"

D’après le Palika, un recours a été déposé auprès du Conseil d’État pour contester les résultats de la troisième consultation d’autodétermination.

85,7 % d’élèves ont été reçus au baccalauréat

Privé d’épreuves écrites, Covid oblige, le baccalauréat a principalement été évalué selon le contrôle continu. Et le nombre d’admis est au plus haut.

Le gouvernement va déménager

Le gouvernement devrait très bientôt quitter la route des Artifices. Cette information du Chien bleu nous a été confirmée jeudi par la province Sud, propriétaire des murs. Un lien avec le fait que les indépendantistes soient à la tête du gouvernement ?

Drôles ou touchantes, florilège des lettres envoyées au père Noël

C’est désormais une tradition : chaque année, une boîte aux lettres est installée sur la place des Cocotiers, et à l’hôtel de ville de Boulari pour permettre aux enfants d’exprimer leurs souhaits de cadeaux pour Noël.

Du laser tag en plein air pour "donner une nouvelle âme" au Kuendu Beach

Vous avez aperçu des tireurs d’élite sur une parcelle du complexe du Kuendu Beach ? Ils étaient en pleine partie de laser tag, une nouvelle activité lancée pour valoriser le lieu.

Dumbéa : c’était leur première séance au nouveau cinéma de Koutio

Les cinéphiles se sont précipités à Dumbéa centre, jeudi en début d’après-midi, impatients de tester le nouveau multiplexe Mk2. Quel que soit le film choisi, les spectateurs, venus en famille ou entre amis, sont tous ressortis comblés.

Les gens de Koé et l’association Hô-Üt ont collecté 52 poches de déchets à Touho

Mercredi matin, les habitants de la tribu et des membres de cette association écologique ont nettoyé le littoral, le long de Koé. Une prochaine collecte est déjà envisagée par cette structure soutenue par la Fondation de la mer.

Natation : dans le sillage d’Ethan Dumesnil, les Cagous brillent à Massy

Sur les douze nageurs calédoniens engagés, cinq ont décroché une médaille lors des championnats de France juniors en petit bassin. Bilan de la compétition, qui s’est achevée jeudi matin à Massy.