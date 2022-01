Plus grande aire marine protégée de France, le Parc naturel de la mer de Corail est au cœur d'enjeux écologiques, économiques et sociétaux. Après deux ans de flou juridique, l'adoption d'une loi pays en décembre dernier débloque un grand nombre de dossiers restés en suspens.

En mal de finances, l'association de défense des consommateurs appelle les institutions à la rescousse pour continuer à pouvoir défendre les consommateurs.

La société Koniambo Nickel ne veut plus payer la redevance superficiaire qu'elle considère comme un impôt. Devant le tribunal administratif, elle a réclamé au gouvernement la restitution de plus de cent millions de francs.

Sans le savoir, les gendarmes ont mis fin à une impressionnante série de cambriolages en interpellant, mardi, un jeune homme qui venait de s'introduire dans un domicile d'un quartier résidentiel de Koné.

2021 a été une année record et 2022 démarre très fort puisque onze personnes ont contracté la leptospirose. Les fortes pluies et la chaleur qui sévissent accentuent sa diffusion.

Ces deux dernières années ont vu nombre de chamboulements pour Port-Moselle et Port-Garnier. Des travaux s'achèvent, d'autres vont être lancés. On a fait le point avec Sébastien Fellmann, directeur de la Sodemo.

Deux sentiers ont été aménagés pour permettre l'accès à la source thermale des Kaoris, à pied et à VTT. L'un a été finalisé en novembre dernier, l'autre devrait être praticable d'ici un mois et demi.

Mercredi soir, les élus ont étudié le rapport d'orientations budgétaires lors du conseil municipal. Pour 2022, la municipalité va tenter "d'apporter le meilleur service possible aux administrés" malgré les nombreuses contraintes liées notamment à un contexte économique "de plus en plus dégradé".

Si le pays veut garder de bonnes relations avec l'Union européenne, il va devoir sécuriser davantage ses ventes de citoyenneté.

L'îlot au large de Nouméa accueille depuis une semaine une base nautique gérée par Pierre Crubillé. Le vice-champion du monde d'apnée veut proposer un lieu animé autour de la plongée et de l'environnement pour tout le monde.