[GROS PLAN] L'Etat relance l'industrie jusqu'en Calédonie

À travers la politique de réindustrialisation lancée par le gouvernement français, onze entreprises calédoniennes ont décroché des financements pour diversifier et doper tant leur production que leur compétitivité face à l'import. Au total, une enveloppe de 163 millions de francs leur est consacrée.

Balance des paiements : le déficit s'est réduit en 2020

L'IEOM vient de publier son rapport sur la balance des paiements en 2020. L'une des années les plus difficiles qu'ait eue à vivre la Calédonie. Pourtant le bilan, d'un point de vue comptable, n'est pas si sombre. Explications.

La Nouvelle-Calédonie est en phase de circulation intense du virus

Le décès "d'une personne très âgée" est à déplorer.

Le risque de dépression tropicale reste modéré

Elle n'est pas encore formée mais son évolution est scrutée toujours plus près. Météo France Nouvelle-Calédonie confirme le "risque modéré" d'arrivée d'une dépression tropicale dans le pays, ce week-end.

Coup de couteau pour un vol de portable

Un homme de 32 ans a commis des violences sur une personne qu'il suspectait d'avoir dérobé le téléphone de sa compagne, à Dumbéa. Il a été conduit au Camp-Est.

Covid : sommée de rembourser des aides d'urgence, une société veut faire plier l'État

La direction des finances publiques exige qu'une entreprise rembourse les aides attribuées pour faire face aux répercussions de l'épidémie. Ce qu'elle conteste. L'affaire a été portée devant le tribunal administratif.

Guillaume Laloux, un Calédonien dans la troupe de Jérôme Deschamps

L'ex-lycéen de Lapérouse a fait du chemin depuis ses premiers cours de théâtre sur le Caillou : il a décroché un rôle dans Le Bourgeois Gentilhomme mis en scène par Jérôme Deschamps. Un tournant qui pourrait donner un nouvel élan à la carrière du jeune homme de 34 ans.

Nouméa : avec Hanvie, "on veut casser les préjugés sur les travailleurs handicapés"

La structure d'insertion par le travail Hanvie, créée en août, a embauché deux personnes en situation de handicap. Installée du côté de l'avenue Bénébig, la production d'objets à partir de surcyclage est lancée.

Retap'vélo, l'atelier qui apprend aux jeunes cyclistes à devenir débrouillards

L'opération Un été à Nouméa a accueilli mardi au parc municipal l'atelier Retap'vélo. Les participants y ont appris à comprendre, entretenir et réparer leurs vélos.

Dumbéa : ils sont prêts pour la grande course de La Caiss'kiroule

Ce mardi, à quelques jours de la célèbre course de caisses à savon, enfants et adolescents ont customisé leurs bolides au complexe sportif de la commune. Représentation d'animal, fleurs ou tags personnalisés : il y en avait pour tous les goûts.