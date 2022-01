Plus d’un millier de manifestants ce matin à Nouméa

Des jeunes, des très jeunes mais aussi des personnes âgées… Ce matin plus d’un millier de personnes de tout âge et ethnie se sont retrouvés à Nouméa, au rond-point de l’ancre marine, en baie de l’orphelinat, pour manifester leur opposition au pass sanitaire et à l’obligation vaccinale. "Je ne suis pas une manifestante dans l’âme, mais là il faut que cela s’arrête, cela fait plus de quatre mois que je ne peux plus travailler à cause de mon refus de me faire vacciner", lance Virginie, venue avec sa fille de deux ans.

Une manifestation illégale

Comme elle, de nombreuses familles n’ont pas hésité à braver l’interdiction de rassemblement de plus de 30 personnes actée hier par le gouvernement et le haut-commissaire. D’autant que là n’était pas la seule infraction : "ils n’ont même pas demandé d’autorisation de manifestation, le mouvement est complètement déstructuré et nous avons dû négocier ce matin même avec eux", déplore la police. En théorie, la manifestation était donc illégale, mais comment disperser autant de personnes, dans le calme, sachant qu’il y avait de nombreux enfants en bas âge ? "Nous essayons de gérer au maximum la crise pour que cela ne dégénère pas", répond la police.

La marche s’est effectivement déroulée dans le calme, jusqu’en fin de matinée.