Thierry de Greslan et Séverine Métillon recevront la Légion d’honneur

La traditionnelle liste des nouveaux récipiendaires de la Légion d’honneur, publiée au Journal officiel le 1er janvier, comprend cette année encore de nombreux professionnels de santé, dont deux Calédoniens. Séverine Métillon, cheffe de la Direction des affaires sanitaires et sociales (Dass) de la Nouvelle-Calédonie et Thierry de Greslan, président de la commission médicale du Médipôle, recevront prochainement la plus haute décoration honorifique française, en tant que chevaliers, le premier des trois grades.