Générations NC dénonce la sous-représentation féminine au Cese

Le Conseil économique social et environnement (Cese) n’est plus "représentatif de la société calédonienne", selon Générations NC.

Le parti de Nina Julié et Nicolas Metzdorf déplore la sous-représentation des femmes parmi les nouveaux membres du Cese élus mardi 28 décembre. "Elles étaient neuf sur quarante et un membres. Elles ne sont plus que six", relève Générations NC dans son communiqué.

Une parité obligatoire ?

Le parti politique dénonce "une régression pour le combat de l’égalité femme-homme" et "une régression pour notre pays." Ses membres militent pour une parité obligatoire.