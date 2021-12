Football : Pierre Wajoka devient entraîneur de l’AS Magenta

L’ancien international français Alain Moizan quittant la Calédonie en janvier, l’AS Magenta cherchait son successeur sur le banc de touche.

Ce sera finalement son ancien joueur et ancien entraîneur adjoint, Pierre Wajoka. Les discussions étaient enclenchées en interne "depuis trois mois", pose Pascal Uichi, manager de l’AS Magenta, et directement avec Pierre Wajoka "depuis un mois et demi", précise l’intéressé. "Je reviens dans mon club de cœur", dit encore le nouvel entraîneur de l’ASM, expliquant avoir donné sa réponse "la semaine dernière" et n’avoir "pas franchement hésité", même si "c’est un peu difficile de laisser les garçons" de Tiga avec lesquels "on a bien travaillé" depuis deux ans.

Des recrues attendues

"On lui fait confiance, c’est lui qui fera ses choix", glisse Pascal Uichi à propos d’éventuelles recrues qui pourraient accompagner la venue du coach.

Le premier entraînement est prévu mardi prochain, 4 janvier.

Champion en 2020

Pierre Wajoka, ancien numéro 10 de la Calédonie et de Magenta, entraînait depuis deux saisons Tiga, avec qui il a été champion en décembre 2020. Il est en parallèle redevenu entraîneur adjoint de la sélection, après l’avoir déjà été.

L’AS Magenta sort d’une saison (écourtée par la crise sanitaire de septembre) compliquée, en milieu de tableau. De son côté, Tiga a été classé 3e derrière Hienghène (champion) et Ne Drehu.