Football : Tiga Sport solide au poste

Petit vainqueur de Dumbéa (2-0), en ayant marqué ses deux buts en moins d'une demi-heure, Tiga Sport a conservé son fauteuil de leader de la Super Ligue dont les 12 équipes ont disputé la 2e journée en cet après-midi de samedi.

Autres satisfactions pour l'équipe de Tokanod, le second clean sheet pour rester la seule équipe à ne pas avoir encore encaissé le moindre but et la première place au classement des buteurs de son attaquant Lues Waya qui en ouvrant le score a marqué son 4e but. Tiga (+7) est cependant serré de près par le SC Ne Drehu (+3) qui a signé son deuxième succès en battant l'AS Wetr (3-2) grâce au hat trick de son attaquant Jordan Wétria.

Derrière on trouve un trio qui totalise 6 points avec 1 nul et 1 victoire et qui est classé dans cet ordre par leur différence générale de buts. Qanono qui est venu surprendre Lössi (4-1) est 3e (+3). Victorieux de Baco (2-1), Horizon Sport est 4e (+1), en compagnie de l'AS Magenta qui est allée à Boulari vaincre le Mont-Dore (1-0).

Hienghène se reprend

Après sa défaite devant Ne Drehu, Hienghène s'est bien repris, le champion sortant s'imposant contre l'AS Kunié (2-0) pour se retrouver 6e avec 5 points. Avec 2 défaites l'AS Kunié et la JS Baco ferment la marche avec 2 points.

Les résultats

Qanono - Lössi : 4-1

Tiga - Dumbéa : 2-0

Magenta - Mont-Dore 1-0

Ne Drehu - Wetr 3-2

Hienghène - Kunié 2-0

Horizon Sport - Baco 2-1

Le classement

1. Tiga Sport 8 points (+7)

2. SC Ne Drehu 8 pts (+3)

3. Qanono Sports 6 pts (+3)

4. Horizon Sport 6 pts (+1)

5. AS Magenta 6 pts (+1)

6. Hienghène Sport 5 pts (0)

7. AS Lössi 5 pts (-2)

8. AS Wetr 3 pts (-1)

9. AS Mont-Dore 3 pts (-1)

10. Dumbéa FC 3 pts (0)

11. AS Kunié 2 pts (-3)

12. JS Baco 2 pts (-7)