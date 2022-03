Dumbéa : Les riders se sont de nouveau affrontés au Big up spot

C’est désormais l’événement à ne pas rater pour les fans de sports de glisse. Pour la troisième fois depuis le lancement de ce format, la Global Team organisait sa Jam, au skate parc de Koutio, samedi après-midi. Une trentaine de riders se sont ainsi affrontés devant un public venu en nombre.

Concours de "bunny up"

Pour cette édition, les riders avaient été prévenus qu’une épreuve mystère leur serait proposée. Ils ont pu ainsi s’affronter dans un concours de "bunny up", littéralement "saut de lapin", exercice qui consiste à sauter le plus haut possible avec son vélo, ses rollers, sa trottinette ou son skate.

Puis est venue l’heure de la Jam, une épreuve de démonstrations libres lors de laquelle les riders doivent impressionner un jury en réalisant des figures dans les bowls. En avril, la Global Team proposera un événement similaire au skate parc de Koutio.