Natation : Emma Terebo championne de France

Après Maxime Grousset la veille sur 50 m papillon, Emma Terebo est monté sur la plus haute marche du podium sur 100 m dos. "De l'excitation, du bonheur et de la joie!", a-t-elle déclaré après la course pour décrire ses émotions.

Alors qu'on attendait plutôt la Guyanaise Aliana Pigrée, c'est la Cagoue de 23 ans qui a conquis le titre de championne de France en dominant la finale, en 59''64. Elle devance de trois centièmes la jeune Mary-Ambre Moluh, 16 ans, qui a aussi réalisé les minima pour les championnats du monde et les championnats d'Europe. Les deux nageuses ont même frôlé le vieux record de France de Laure Manaudou, 59''50, datant de 2008.

Pauline Mahieu a pris la troisième place devant la prometteuse Aliana Pigrée, apparemment diminuée par une blessure contractée en janvier. Les quatre dossistes ont en tout cas offert une finale relevée avec deux nageuses sous la minute. "Ca fait plaisir de voir qu'il y a un peu de monde sur cette course en France. Ca ne fait que nous tirer vers le haut et nous permet de nous dépasser", a analysé Emma Terebo.

"Je pensais arrêter la natation"

Une grosse satisfaction pour la Cagoue, qui valise son billet pour les championnats du monde à Budapest et pour les championnats d'Europe à Rome. "Pour être honnête, je devais prendre une décision sur la suite à donner à ma carrière. En rentrant de mon cycle universitaire aux États-Unis, je pensais arrêter la natation. Mais Michel Chrétien m'a fait une proposition intéressante. Il a voulu que je le rejoigne à l'Insep et m'a assuré qu'il m'emmènerait aux championnats du monde. Nous y voilà ! C'est bien que ça se finisse comme ça. Enfin, que ça commence comme ça plutôt (rires). Les JO de Paris sont dans deux ans et ça va vite arriver", a-t-elle confié.

Grousset fait l'impasse

Initialement attendu sur 200 m nage libre, au lendemain de son sacre sur 50 m nage libre, Maximme Grousset n'a pas pris le départ de la course. Deux autres calédoniens étaient malgré tout engagés. Si Nathan Hudan a réalisé le 43e temps des séries (1'53''92), John-William Dabin, auteur du 16e temps (1'51''42), a valisé son billet pour la finale B.

L'ancien nageur du CNC, aujourd'hui à Amiens, termine 7e de la petite finale (1'51''56), soit à la 15e place nationale.