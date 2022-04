Natation : Maxime Grousset champion de France

Le jeune sprinteur Maxime Grousset, 22 ans, a dominé le 50 mètres papillon des championnats de France élite de natation en grand bassin, juste devant Florent Manaudou, mercredi matin à Limoges. Le Calédonien, 4e du 100 mètres nage libre aux Jeux olympiques de Tokyo il y a huit mois, s’est imposé en 23 secondes et 41 centièmes sur l’aller simple. Il bat Florent Manaudou, 31 ans, pour cinq centièmes.

"On fait du sport pour avoir des rivalités. C'est génial d'avoir un nageur comme Max à côté, qui nage les mêmes temps que moi. On fait la course sur presque tous les meetings", a réagi Florent Manaudou aux côtés de Maxime Grousset en zone mixte.

#EnDirect #natation #FFNLimoges2022 50 papillon Messieurs finale A :

GROUSSET Maxime 00:23.41

MANAUDOU Florent 00:23.46

PIRON Thomas 00:23.69 Maxime Grousset et Florent Manaudou réalisent les minima pour les mondiaux !

— FFN (@FFNatation) April 5, 2022

Mais la bagarre entre les deux a failli ne pas avoir lieu, le frère de Laure Manaudou a frôlé l'élimination dès les séries. "J'étais un peu trop confiant, je pense. Je ne me suis peut-être pas assez dit que ce n'était pas facile de nager vite à chaque fois. Je me suis un peu trop reposé sur mes lauriers", a reconnu le quadruple médaillé olympique.

Grâce à leurs chronos, les deux nageurs, qui se retrouveront également sur 50 mètres nage libre dès jeudi après-midi, ont validé leur qualification pour les championnats du monde à Budapest (18 juin-3 juillet) et les championnats d'Europe à Rome (11-21 août).

"C'était l'objectif principal du 50 ''pap'', valider au moins le ticket pour les championnats du monde", a déclaré Maxime Grousset. "C'était un petit bonus de gagner une petite manche face à Flo."

Dumesnil et Freulon en finale B

A noter, toujours sur 50 mètres papillon, que le jeune Ethan Dumesnil a fini 4e la finale B (donc 12e national) en 24''31. Lucas Peley s'est lui arrête au stade des séries (25''58).

Sur 100 mètres papillon, Lillie Freulon a elle aussi fait parler d'elle. Si la pensionnaire de l'Insep, formé à Dumbéa Natation, n'a pu s'inviter à la grande finale, dominée par Marie Wattel (58''61), elle termine tout de même 6e de la finale B (donc 14e nationale) en 1'01''96.

Limozin ne nage pas en finale

Emmanuel Limozin était le cinquième Cagou engagé durant cette première journée des championnats de France. Malheureusement, sur 100 mètres brasse, le nageur de Marseille a réalisé seulement le 17e temps des séries (1'04''03) et n'a pas performé en finale C, sans que les raisons aient été dévoilées.