Minijeux du Pacifique : la sélection calédonienne a été dévoilée 

Pour cette 11e édition des Minijeux du Pacifique (la dernière a eu lieu au Vanuatu en 2017), la première aux îles Mariannes du Nord, il y aura neuf sports, étalés du 16 au 25 juin : athlétisme, badminton, baseball, beach-volley, golf, haltérophilie, tennis, triathlon et va'a.

La Calédonie sera représentée dans toutes les disciplines, hormis le baseball en raison d'un manque de compétitions sur le territoire ces derniers mois.

Plus d'hommes que de femmes

Pour ce qui est du beach-volley et du tennis, seuls les garçons feront le déplacement, l'absence de filles étant un choix des Ligues concernées, les meilleurs éléments n'étant pas disponibles. Sur les 71 athlètes sélectionnés, 45 % sont des femmes (32 femmes, 39 hommes).

Toutes ces disciplines, à l'exception du badminton, seront ensuite présentes aux Jeux du Pacifique aux Salomon fin 2023. Ces Minijeux 2022 doivent ainsi servir de préparation en vue du grand rendez-vous un an et demi plus tard.

La délégation calédonienne s'envolera le mardi 14 juin, dans la soirée, pour un retour le lundi 27 juin, le matin. Le voyage aller, comme celui retour, se fera par un vol charter, en compagnie des sélections de Wallis-et-Futuna et du Vanuatu qui viendront sur le Caillou afin de partager l'avion.

Les heureux élus sont...

La liste des athlètes calédoniens sélectionnés, révélée mercredi dans la matinée par le Comité territorial olympique et sportif (CTOS), est la suivante :

Athlétisme :

Femmes : Loan Ville, Esther Wejieme, Lucie Turpin, Manuella Gavin, Charlotte Michel, Isabelle Oblet, Ateliana Magoni, Clara Rostaing.

Hommes : Ulric Buama, Marvin Delaunay-Belleville, Caihe Jacky Caihe, Jérémiah N'Grodela, Côme Oblet, Nicolas Kasarherou, Florient Girard, Emmanuel Eatene.

Encadrants : Steeve Druminy (manager), Sébastien Tessarolo (entraîneur).

Athlétisme handisport :

Femmes : Joanne Lhuillery, Rose Vandegou, Rose Welepa.

Homme : Marcelin Walico.

Encadrants : Noha Tetuanui (manager), Yolina Bova (entraîneur).

Badminton :

Femmes : Johanna Kou, Marine Naveros, Marine Souviat.

Hommes : Carl N'guela, Yohan de Geoffroy, Lucas Juillot.

Encadrants : Laurent de Geoffroy (manager), Thommy Sargito (entraîneur).





Beach-volley :

Hommes : Jonathan Taoupoulou, Loïc Ue.

Encadrants : Petelo Manuopuava (manager), Sosefo Matavulu (entraîneur).

Golf :

Femmes : Mohea Mansbendel, Inès Lavelua-Tufele, Emeline Mardelaine, Lola Alibaud.

Hommes : Dylan Benoit, Guillaume Castagne, Jules Guépy, Hugo Koch.

Encadrants : Éric Figuères (manager), Julien Foret (entraîneur), Dominique Ricaud (entraîneur).





Haltérophilie :

Femmes : Demy Dabin, Jessica Idjan, Prescillia Piotrowsky.

Homme : Sylvain Duclos.

Encadrant : Quentin Mattei (manager/entraîneur).





Tennis :

Hommes : Louam Boivin, Rafael Bonnet de Larbogne, Victor Lopes, Icham Tidjine.

Encadrants : Jean-Louis Pieters (manager), Pierre-Henri Guillaume (entraîneur).

Triathlon :

Femmes : Charlotte Robin, Manon Brasseur, Nathalie Viratelle.

Hommes : Mathieu Szalamacha, Patrick Vernay, Florian Barket.

Encadrants : Eric Meunier (manager), Pierre Peccoud (entraîneur).

Va'a :

Femmes : Cynthia Mainguet, Rosemelle Terii, Marcy Manate, Moetuarii Manate, Fabienne Devambez, Isabelle Froud-Cornaille, Méléani Siakinuu, Frédérique Pandosy.

Hommes : Albert Mainguet, Herman Mama, Benjamin Legavre, Cliff Mauore, Suliano Katoa, Fabien Larhantec, Ivann Muliava, Kévin Harbulot, Franck Mackenzie, Kaimana Bastien, Jerry Tihopu, Anthony Brinon, Melvin Guiraud.

Encadrants : Maire Taerea (manager), Philippe Mainguet (entraîneur).