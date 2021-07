À Kouergoa, une opération qui "préfigure une campagne de vaccination en tribu"

Par la présence de Louis Mapou et de Yannick Slamet, le gouvernement a "soutenu l’action des coutumiers" de l’aire Xârâcùù en faveur de la vaccination, samedi matin à Boulouparis. L’opération est appelée à être renouvelée dans les tribus "les plus peuplées et qui comptent le plus grand nombre de personnes vulnérables".