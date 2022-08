Mis en examen pour le meurtre de sa compagne, un homme placé sous contrôle judiciaire

Le parquet de Nouméa a ouvert une information du chef d’homicide volontaire par conjoint après le décès d’une jeune maman samedi 30 juillet à la tribu de Ny, à Bourail.

Le procureur de la République de Nouméa Yves Dupas a annoncé que le suspect, âgé de 32 ans et connu de la justice pour une infraction routière, avait été mis en examen pour homicide volontaire (meurtre) et placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention.

"Le parquet qui avait communiqué des réquisitions de placement en détention provisoire, se réserve la possibilité de faire appel de cette décision de placement sous contrôle judiciaire", a indiqué Yves Dupas.

D’après les premiers éléments, le concubin de la victime a reconnu en garde à vue s’être fortement alcoolisé avec sa compagne. "Outre les insultes réciproques, il admettait avoir porté une gifle ainsi qu’un coup de poing sur la joue droite lorsque sa compagne s’en prenait à lui en le griffant (des traces de griffure ayant d’ailleurs été constatées sur le corps du mis en cause)", a expliqué le procureur.

Pus d’informations à venir.