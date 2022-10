Un garage détruit par les flammes dans le village de Bourail

Ce samedi matin, aux alentours de 8h20, les pompiers du centre de secours de Bourail sont intervenus sur un feu qui s’est déclaré dans un garage situé derrière la librairie Charlemagne, au cœur du village.

"À notre arrivée, le garage, qui est mitoyen à une maison habitée, était déjà totalement embrasé avec un véhicule utilitaire garé à proximité ", explique, le lieutenant Johan Collet, chef du centre de Bourail.

"Ma moto neuve a complètement fondu"

Huit pompiers ont été dépêchés sur place et sont parvenus à circonscrire le sinistre avec l’aide de deux lances à incendies. Aucun blessé n’est à déplorer, le feu ne s’étant heureusement pas propagé à la maison dont la cuisine a néanmoins été dégradée par les fumées. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie.





Franck Dumté, le propriétaire de la librairie et du garage, estime déjà ses pertes à plus de trois millions de francs. " À l’intérieur du local, j’avais ma moto toute neuve qui a complètement fondu sous les flammes, deux planches de paddle, une débroussailleuse, un Karcher et beaucoup de matériel", déplore-t-il. Sans oublier son véhicule utilitaire, servant aux livraisons et au ravitaillement de la librairie, dont la carrosserie a en partie été brûlée.