Bourail : ça passe sur la RT1, avec prudence

Bloquée par les eaux depuis les fortes pluies de la nuit derrière, la RT1 est de nouveau praticable depuis ce mardi en début d’après-midi. Les pompiers de la commune l’ont constaté à 13h30.

"Il y a entre cinq et dix centimètres d’eau sur la chaussée, donc tous les véhicules peuvent passer, mais avec prudence", indique le Lieutenant Collet, chef du centre de secours de Bourail. Aussi bien à La Cigogne, au nord, qu'au Trou aux Perruches, au sud.

Les automobilistes sont appelés à la plus grande prudence. En effet "il pleut sur la chaîne et la marée et montante", poursuit-il. Une nouvelle crue n’est donc pas à exclure en fin d’après-midi : "J’ai bien peur que ça remonte", craint le chef de centre.

Des radiers encore impraticables

Par ailleurs les pompiers indiquent que la ligne droite du FSH est accessible aux pick-up. Il est en revanche impossible de se rendre à Poé ou à la Roche Percée. Pas plus qu’à Saoui, Boghen, Téné, la Taraudière et Nessadiou, où les radiers sont impraticables.