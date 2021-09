Deux cas positifs à Sarraméa

Prisca Holero, maire de Sarraméa, a confirmé la détection de deux cas positifs avérés sur sa commune "et la suspicion de cas contacts".

La mairie et les autorités coutumières demandent à la population "de redoubler de vigilance" et rappellent "la nécessité absolue du respect des règles du confinement, des gestes barrières associés et la distanciation sociale".

La première édile insiste, en cas de suspicion, sur "la nécessité de se faire dépister immédiatement au centre médico-social de La Foa et de se faire vacciner dans les plus brefs délais".

Pour rappel, un vaccinodrome se tiendra, mardi 22 septembre, de 9 heures à 16 heures, à la salle polyvalente de Moindou.