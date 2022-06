Caillassages : derniers bus supprimés ce soir, 14 lignes suspendues demain

"À la suite de la recrudescence des incivilités ces derniers mois sur le réseau Tanéo, notamment les quatre caillassages survenus le week-end de la Pentecôte, sur la commune du Mont-Dore au niveau de Saint-Louis", les chauffeurs Carsud exerceront leur droit de retrait demain, mercredi 8 juin vient d’annoncer le délégataire du réseau Tanéo.

"La sécurité relative aux transports en commun se dégrade et devient extrêmement précaire autant pour nos conducteurs que pour nos clients. L’ensemble des conducteurs de la société Carsud a ainsi souhaité alerter sur cette situation qui s’aggrave de jour en jour", précise Carsud.

Demain, mercredi 8 juin, les lignes L1, L2, L7, L8, D5, D6, D7, M2, M3, M4, P1, P2, P3, P4 ne seront pas assurées.

Autre conséquence majeure, "les lignes M2 et M3 ne desserviront plus la commune du Mont-Dore pendant une semaine à compter du jeudi 9 juin jusqu’au 16 juin inclus". Les lignes L8 et M4 auront pour terminus l’arrêt "Lycée du Mont-Dore".

Le dernier départ de la ligne M4 aura lieu aujourd’hui, mardi 7 juin, à 16h45, depuis la Place de la Moselle et celui de la ligne L8 à 16h40.

Les conducteurs "espèrent ainsi interpeller les autorités compétentes pour trouver des solutions pérennes et pour enfin assurer leur sécurité et celle des clients du réseau Tanéo. La direction et ses salariés s’excusent d’avance auprès des clients pour la gêne occasionnée."