Le nouveau programme d'exploitation des services aériens réguliers de la compagnie Air Calédonie pour la période courant du 1er juin jusqu'au 31 décembre 2022 a été approuvé, mercredi, par le gouvernement. Le nombre de rotations toutes destinations confondues augmente de 20 % par rapport à la période précédente, avec une hausse plus marquée en direction d'Ouvéa (+ 36 %) et de Maré (+ 27 %). Le transporteur aérien prévoit également l'ajout d'un programme d'exploitation de vols durant la haute saison : jusqu'à 23 rotations hebdomadaires supplémentaires au départ de Magenta, ce qui représente environ 35 % de rotations de plus pendant les vacances scolaires et durant les longs week-ends.

Uniquement Sydney et Brisbane

Dans l'attente du retour des touristes internationaux, qui représentaient 30 % de la clientèle de la compagnie avant la crise sanitaire, l'offre globale demeure néanmoins toujours inférieure au niveau atteint en 2019 (- 25 %).

Le gouvernement a également approuvé le programme d'exploitation des services aériens réguliers internationaux de la société Qantas, pour la période qui s'étend du 27 mars au 29 octobre 2022 inclus. La compagnie australienne reprendra son exploitation en direction de la Nouvelle-Calédonie à partir du 4 juin 2022.

Seules les dessertes de Sydney et de Brisbane sont proposées pour cette nouvelle saison. Trois liaisons hebdomadaires au départ de Sydney sont prévues, auxquelles viendra s'ajouter une quatrième rotation hebdomadaire le samedi, à partir du 13 août 2022.

Enfin, une liaison hebdomadaire au départ de Brisbane, sera opérée le samedi.