Australie : des vols directs vers Londres et New York d’ici fin 2025

New-York et Londres bientôt directement accessibles depuis Sydney ? Qantas a annoncé vouloir faire l’acquisition de douze Airbus A350-1000 pour réaliser ce projet d’ici 2025. "De nouveaux types d’avions rendent possibles de nouvelles choses", a dit dans un communiqué le président de Qantas, Alan Joyce.

À lire également : Singapour : le nouvel envol d’Aircalin

Qantas a effectué des vols tests pour les vols long-courriers en 2019, y compris un vol d’essai Londres-Sydney de 17 750 kilomètres, qui a duré 19 heures et 19 minutes.

La même année, un vol test New York-Sydney long de 16 200 km a duré un peu plus de 19 heures. Qantas opère déjà un trajet Perth-Londres de 14 498 kilomètres, qui dure 17 heures.

Plus de confort

Qantas a déclaré que le nouvel avion A350 serait configuré pour 238 passagers au total avec une première classe offrant un lit séparé, un fauteuil inclinable et une armoire.

La compagnie promet des sections économiques plus spacieuses et une zone conçue pour "bouger, s’étirer et s’hydrater".