Accord entre le Panama et un groupe canadien pour rouvrir la plus grande mine de cuivre d'Amérique centrale

"Le gouvernement de Panama et Minera Panama S.A., filiale locale de First Quantum Minerals, ont le plaisir d'annoncer qu'ils se sont mis d'accord sur le texte final du (nouveau) contrat de concession qui régira à long terme les activités du Projet Cuivre Panama", sur la côte caraïbe du pays, selon le communiqué commun des deux parties, en désaccord jusque-là sur les impôts et les royalties que devait verser First Quantum Minerals.