Un été au ciné : clap de fin ce vendredi, au château Hagen

Après quinze projections de films en un mois dans neuf communes de la province Sud, la 20e édition d’Un été au ciné va prendre fin cette semaine. La seizième et dernière séance, d’abord programmée le 3 février à la plage du Méridien avant que la pluie s’emmêle, a été reportée à vendredi 9 février, cette fois au château Hagen. Au programme : la projection d’Astérix et Obélix, l’Empire du Milieu, film de Guillaume Canet inspirée de l’univers de la célèbre bande dessinée d’Albert Uderzo et René Goscinny. La séance débutera à 19h15.

Avant ça, plusieurs animations seront proposées dès 17 heures : photos, atelier dessins, spectacle, sketch et déambulations. Les enfants sont invités à venir déguisés en personnage d’Astérix et Obélix. Cette soirée viendra conclure une 20e édition qui "a rencontré un vif succès", se félicite la province Sud, en évoquant notamment une projection d’ouverture, le 3 janvier, devant quelque 780 spectateurs venus découvrir le film Super Mario Bros.