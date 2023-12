Nouveau mort sur la route, les Cagous vainqueurs, visite ministérielle… Les infos à retenir du week-end

Accident mortel à Ouvéa

Un nouvel accident mortel a eu lieu sur les routes du pays, ce week-end. Tôt, samedi matin, un jeune homme a perdu le contrôle de son véhicule près de la tribu Wadrilla, à Ouvéa, et a réalisé une sortie de route. Trois personnes étaient à bord du véhicule. Le conducteur est mort sur le coup, tandis qu'un passager a été blessé. Les prélèvement sanguins ont révélé que le conducteur avait consommé de l'alcool. Ce nouveau drame porte à 49 le nombre de victimes sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année, soit un mort par semaine.

La Nouvelle-Calédonie remporte les XVIIes Jeux du Pacifique





Les Jeux du Pacifique se sont achevés samedi, à Honiara. Une dernière journée durant laquelle les athlètes calédoniens ont une nouvelle fois brillé. Les Cagous terminent la compétition avec 197 médailles, dont 82 en or. Un record. C’est, pour la Nouvelle-Calédonie, une quatorzième victoire en 17 éditions des Jeux du Pacifique.

Lecornu est arrivé





Une semaine après Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, c’est au tour de Sébastien Lecornu de revenir sur le territoire, cette fois dans le costume de ministre des Armées. Il a atterri dimanche, sur le tarmac de l’aérodrome de Magenta. Accueilli par les élus, le ministre s’est ensuite rendu au Sénat coutumier. Son déplacement sera en grande partie consacré au 8e Sommet régional des ministres de la Défense du Pacifique Sud, présidée par la France. Retrouvez son programme de ce lundi ici.

Nouméa Féérie, c’est parti !





C’est devenu un rendez-vous incontournable de la capitale. Vendredi soir, la ville de Nouméa a inauguré une nouvelle édition de Nouméa Féérie, sur la place des Cocotiers. Outre les illuminations de Noël, l’évènement propose jusqu’au 1er janvier une série d’animations, dont un spectacle chaque soir à 18 heures au kiosque à musique. Après trois spectacles tout public ce week-end, du théâtre d’improvisation est programmé ce lundi soir. Retrouvez le programme de Nouméa Féérie ici.

Dumbéa inaugure son parcours artistique





La ville de Dumbéa a inauguré son parcours artistique, nommé "Dumbé’Art", samedi. Un véritable "musée à ciel ouvert" fait d’un ensemble de fresques murales dispersées dans plusieurs endroits de Koutio, et notamment le long de l’avenue Antoine-Becquerel. Pendant que certains découvraient les œuvres en petit train, d’autres profitaient d’une rencontre avec les artistes et d’initiations au street-art, au Big up spot. L’inauguration s’est achevée en fin de journée, avec un super-quiz.

Boulari aux couleurs de Noël





Une ambiance de Noël s’est installée au Mont-dore, ce week-end. Le marché de Noël Pacific Fair s’est ouvert vendredi, à Boulari. Plus de 70 exposants étaient présents sur la place des Accords. Vendredi soir, le premier adjoint au maire, Jean-Jacques Afchain, en a profité pour lancer les illuminations de Noël, sur le parvis de l’hôtel de ville.