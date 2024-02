Record de précipitations, marché solidaire… Les infos à retenir du week-end

426 mm de pluie à Maré

Côte Est, Grand Sud, Loyauté… Une partie de la Nouvelle-Calédonie a été placée en vigilance orange aux fortes pluies et aux orages par Météo France, samedi et dimanche. Des conditions engendrées par la dépression tropicale formée au nord de Bélep, apportant d’importantes précipitations sur le Caillou. La commune la plus touchée par cet épisode a été celle de Maré. L’île des Loyauté a même connu un record, avec 426 mm de pluie tombés dans le week-end, dont 384 mm en 24 heures. Sur la côte Est et l’extrême Sud, entre 150 mm et 180 mm ont été mesurés. Météo France a placé l’ensemble du pays en vigilance jaune, ce lundi 5 février.

Deux jours de fraternité à La Conception

Dans le cadre de la journée internationale de la fraternité humaine, le gouvernement, en partenariat avec la ville du Mont-Dore, a organisé un marché solidaire à La Conception. Stands, animations, spectacles, concerts et tables rondes ont rythmé ces deux journées consacrées à la solidarité envers les plus démunis. La Ressourcerie et la Banque alimentaire ont également participé à l’évènement. Sur place, les familles ont également reçu la visite d’élus du gouvernement et d’Emma Grousset, Miss Nouvelle-Calédonie.

Le vide-greniers du centre-ville reporté

En raison des conditions météo, le vide-greniers du centre-ville prévu sur la place des Cocotiers dimanche, de 7 heures à 12h30, a finalement été reporté. Une décision prise par la municipalité la veille de l’évènement. Le vide-greniers est reporté à dimanche 11 février. Les stands resteront attribués à ceux qui les avaient réservés, aux mêmes conditions. Pour les exposants qui ne seraient pas disponibles le 11 février, il est possible de demander un remboursement au plus tard le mercredi 7 février auprès de la billetterie du centre d’Art au 25 07 54 ou par mail à mairie.centredart@ville-noumea.nc.