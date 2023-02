Banque mondiale: l'Indo-Américain Ajay Banga candidat des États-Unis pour la présidence (Maison-Blanche)

Haut-responsable au fonds de capital-investissement américain General Atlantic et président du conseil d'administration de la holding Exor, de la famille Agnelli, M. Banga, 63 ans, a notamment été à la tête du groupe de services financiers Mastercard et "dispose de l'expérience nécessaire pour mobiliser les ressources privées comme publiques afin de faire face aux défis les plus urgents de notre époque, dont le réchauffement climatique", selon Washington.