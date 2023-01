Biden appelle au calme après l'arrestation mortelle d'un Afro-Américain

"Au moment où les Américains portent le deuil, que le ministère de la Justice mène son enquête, et que les autorités continuent leur travail, je me joins à la famille de Tyre en appelant à des manifestations pacifiques. La colère est compréhensible, mais la violence n'est jamais acceptable", a déclaré Joe Biden dans un communiqué, réclamant également une "enquête rapide, complète et transparente" sur sa mort.