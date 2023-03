Bourse: le secteur bancaire chute en Europe (BNP Paribas -8%, Deutsche Bank -6%)

Vers 08H15 GMT, l'indice du secteur européen des banques (Stoxx Europe 600/banks) chutait de 5,92%. A Paris, BNP Paribas dégringolait de plus de 8% et Société Générale de plus de 7%. A Francfort, Deutsche Bank perdait plus de 6% et Commerzbank près de 5%. A Londres, Standard Chartered cédait plus de 6%, NatWest plus de 4% et HSBC 3%.