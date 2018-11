C’est parti pour la 4e Coupe de Noël

KAALA-GOMEN. Le Comité d’animation sportive de Kaala- Gomen (CASKG), en partenariat avec la mairie, a donné, dimanche matin, au centre sportif du village, le coup d’envoi du tournoi intertribus et interquartiers comptant pour la quatrième Coupe de Noël. Plus d’une centaine de jeunes vont se mesurer à la loyale durant trois weekends à l’occasion de rencontres de football, de volley-ball, de pétanque et de kayak.