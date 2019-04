Deux tonnes de produits à la foire du Wetr

LIFOU. La quatrième édition de la mini-foire du Wetr s’est déroulée vendredi et samedi sur le site Ukeinesso, à Wanaham. Les dix-sept tribus du district du Wetr, regroupées dans l’association Hnadro Ne Mel, ainsi que des exploitants agricoles de Gaitcha et de Lossi, étaient présents avec plus de deux tonnes de produits à la vente. Des démonstrations, des concours de stands et de produits locaux, des animations culturelles et des défilés de robes mission ont rythmé ces deux journées festives.