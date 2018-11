Hnasisa, un savoir-faire agricole inédit

DUMBÉA. La septième édition de la Fête du hnasisa (la culture des champs), organisée par l’association du même nom, s’est tenue samedi, sur le site de la paroisse de la tribu de Kedeigne (district de Lossi). Plus de deux tonnes de fruits et légumes étaient proposées à la vente ainsi que de la vannerie, de l’artisanat, du miel, de la vanille, des plantes, des confitures et d’autres produits fermiers.