Un détachement du Rimap à Mucaweng

LIFOU. La tribu de Mucaweng a accueilli, durant la semaine passée, vingt-cinq militaires, dont une femme, du Régiment d’infanterie de marine aéroporté du Pacifique (Rimap) basé à Plum, venus aider les habitants à réaliser divers travaux. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre d’échanges et de collaboration entre l’armée et les populations des îles. Huit « tournées en province » (TEP) sont programmées sur les îles Loyauté (Tiga, Ouvéa, Maré et Lifou). Arrivés par les airs, les soldats sont repartis, aujourd’hui, par la mer avec le Betico.