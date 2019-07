Voh fête la musique et la robe mission

NORD. Samedi, le marché communal était en fête. Le Conseil des femmes de la province Nord proposait un marché spécial robe mission et le centre culturel de Vook une soirée-concert, pour la fête de la Musique. Pêcheurs, marchands de fleurs, artisans (dont de nombreuses couturières) étaient présents. L’ambiance amicale et multiethnique en fait l'un des plus beaux marchés de la zone VKP.