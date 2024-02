Disney annonce un Vaiana 2 pour la fin de l’année

Certains attendaient une série format " télé ", ce sera finalement un long-métrage qui sortira au cinéma. Vaiana – connue par les anglophones comme Moana – va avoir le droit à un nouveau film. Pas le " live-action ", avec des vrais acteurs, que Dwayne " The Rock " Johnson avait annoncé l’année dernière, et qui n’est toujours pas daté, mais bien une suite pour le dessin-animé à succès sorti en 2016.

C’est le patron de Disney Bob Iger qui a lui-même annoncé la nouvelle ce mercredi, lors d’une interview à la chaîne américaine CNBC. Le studio aux oreilles de Mickey a dans la foulée dévoilé sur les réseaux sociaux un court " teaser " dans lequel on aperçoit l’héroïne polynésienne souffler dans un Pu, sur une plage près de laquelle une pirogue semble prête à naviguer.

Peu d’infos sur ce " Vaiana 2 ", donc, si ce n’est le cri de Maui qui semble indiquer que le demi-dieu, auquel The Rock prêtait déjà sa voix en 2016, sera de nouveau de la partie. Le magazine américain Variety croit savoir que Dave Derrick Jr., réalisateur du très drôle Megamind, et du très joli Raya et le dernier Dragon sera aux manettes de ce deuxième opus. Disney annonce tout de même une date de sortie dans les cinémas des États-Unis : le 27 novembre 2024. La version française devrait, selon toute vraisemblance, sortir dans la foulée.